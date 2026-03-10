10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಕಾರನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಿಗೆ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ROXX ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವೇ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಕಾರು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾರು ನೋಡಿದ ಮಗ ಫುಲ್ ಖುಷ್!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮಗ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅವನ ತಂದೆ “ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಇದೆ” ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ತೆರೆದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಪೋಷಕರು ಅವನನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು “ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರು!” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಾಲನಾ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಕೊಡುವುದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಪ್ರಧಾನ ಬಹುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ಮಕರಂದ್ ತಾಯಾಡೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು “ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಕಾರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಮಗನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
“ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ,” ಎಂದು ಮಕರಂದ್ ತಾಯಾಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಡೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಒಂದು ಸರಳ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವೀಡಿಯೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.