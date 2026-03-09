ಚೀನಾದ Ordos ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಟನ್ ತೂಗುವ ಬೃಹತ್ ಅದಿರೊಂದರ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶೋಧವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏನದು?
ಚೀನಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ! ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಚೀನಾ!
ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಟೂ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ತನ್ನದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಿರೋದು ತೈಲದಿಂದ. ಯಾರ ಬಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್- ಡೀಸೆಲ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಮೂಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುರೇನಿಯಂನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಥದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಚೀನಾದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾವೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ನೋಡೋಣ.
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾದ ಮಹತ್ವದ ಶೋಧವನ್ನು ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. Ordos Desert ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಇರುವ ಭಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಇಂಧನ ರಾಜಕೀಯ, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೇನಿಯಂ ಏಕೆ ಪ್ರಮುಖ?
ಯುರೇನಿಯಂ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲೋಹ. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಣುಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮರುಭೂಮಿಯಡಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಇಂಧನ ಸಂಪತ್ತು
ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವು Ordos Desert ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ದುಸ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಈಗ ಬಹಳ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ತನ್ನ ಇಂಧನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾ 11 ಹೊಸ ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸರಬರಾಜು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಗ್ರಹವು ಚೀನಾದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪೀಳಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಇಂಧನ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕಝಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯುರೇನಿಯಂ ಗಣಿಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ನಮೀಬಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುವ ದೇಶ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚೀನಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೂ ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದೇ?
ಯುರೇನಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಚೀನಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ಅಣುಶಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗುವುದರಿಂದ, ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಚೀನಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಅದು ಇಂಧನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಸರದ ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ
ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯುರೇನಿಯಂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ: ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರದ ಭಾಗ
ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. Ordos Desert ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶೋಧವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ರಾಜಕೀಯದ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಬಹುದು.