ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಲಂಚದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರವಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗೊಂದು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಿವೆ ಅಂತಾನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಗ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಅಗ್ರಸೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್ಯನ್ ನಿಶಾದ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾದ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಲಂಚ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಹಾವಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡುವುದೇ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ
ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟ ನಂತರವೇ, ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
251 ನಗರಗಳಿಂದ 616 ದೂರುಗಳು
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 251 ನಗರಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 616 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಚದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು
ಸದ್ಯದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ. ಒಟ್ಟು 337 ದೂರುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ 88, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ವಿರುದ್ಧ 69 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 43 ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 29 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 38ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಲಂಚ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಲಂಚ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಕೆಲವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ
ಆರ್ಯನ್ ನಿಶಾದ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಲಂಚ ಕೇಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದೂರುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡುವವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವತಃ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಲಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಆದರೆ, ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.