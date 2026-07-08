ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗಿದ್ದ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊರೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸೆಟಲ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ (Backup) ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಬರ್ನೌಟ್ (ಮಾನಸಿಕ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ) ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ (Work-Life Balance) ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಒತ್ತಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ

'ಹಣಕ್ಕಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು' ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಟೆಕ್ಕಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೋಕದ ಕಹಿಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸದ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವುದಾದರೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..

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ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಲೆ! ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ:

ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು: "ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತೀರಾ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ. ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡಿಯಬಹುದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಲವರು ಟೆಕ್ಕಿಯ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದವರು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಎಮ್‌ಐ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂಬುದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ಸರ್ರಂಡರ್' ಟ್ರೆಂಡ್! ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಗಿನ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೇ. 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 'ವೃತ್ತಿ ವಿರಾಮ' (Career Break) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.