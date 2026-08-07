1970ರ ದಶಕದ ಟಿಸಿಎಸ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ನಾನಾವತಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕೇವಲ ₹960 ಆಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಯಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ವೇತನ ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ನಾನಾವತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ (LinkedIn) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) 1977ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಕೇವಲ ₹960 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಷ್ಟು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮರಳಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಶಾಕ್!
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಜಯ್ ನಾನಾವತಿ, ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ₹960 ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತು. "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ!" ಎಂದು ನಾನಾವತಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು (MD). ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೂ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.
ತಂದೆಯ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಬಸವಳಿಯದ ಧೈರ್ಯ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾವತಿ ಅವರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ‘ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್’ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾನಾವತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
"ನಾನು 7-7-1977 (ಜುಲೈ 7, 1977) ರಂದು ಸಹಾಯಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (Assistant Commercial Officer) ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ದಿನಾಂಕದಲ್ಲೇನಾದರೂ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ 'ಕಲಿಕೆ' ಮುಖ್ಯ: ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ವೇತನದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾನಾವತಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಉದ್ಯೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಸಂಬಳವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣವೇ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ.
ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, "ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಿಗುವ ಫಲವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದ ಆಯ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.