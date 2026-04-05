ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅನುಭವ! ಇಲ್ಲಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ತವಕ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು! ಅರ್ಧ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಚಾಲಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅವಸರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು '@tan_in_bangalore' ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಣ್ಣು ಆರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಯುವತಿಯ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಸುಪ್ರಿಮೆಸಿ':
ಆಟೋ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವತಿ ತನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಪರೀತ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ' (Inhe koi faraq nahi pad raha mai yaha late ho rahi hu) ಎಂದು ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋಸ್ ಸುಪ್ರಿಮೆಸಿ' (Bengaluru autos supremacy) ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
- ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೇ ರಾಜರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅವಸರಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ನಿಮ್ಮ ರೈಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗಾದರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಡಬಲ್ ಮೀಟರ್ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ರೈಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್' ಅಥವಾ 'ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್' ಮಾಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕನ 'ಆರಾಮ' ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ 'ಅಸಹಾಯಕತೆ' ಎರಡೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.