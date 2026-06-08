ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಗರದ 94 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಕರಡಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋದಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಉತ್ಸುನೋಮಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ನಗರದ 94 ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕರಡಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಯುವಕರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಕರಡಿ ಓಡಿಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕರಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕರಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರಡಿ ಕಂಡರೆ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗದೆ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನಗಳು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಟೆಗಾರರ ತಂಡ ಕರಡಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ, ಟೋಕಿಯೋ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಕಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಟೋಕಿಯೋ ಸಮೀಪದ ಒಕುತಾಮಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಕ್ಕದ ನಗರವಾದ ಹಚಿಯೋಜಿಯಲ್ಲೂ ಕರಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರಡಿ
ಕಳೆದ ವಾರ, ಫುಕುಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕರಡಿಯೊಂದು, ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆ ಕರಡಿ, ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪವಾದ ಹೊನ್ಶುವಿನಲ್ಲಿ 12,000 ದಿಂದ 42,000 ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಕರಡಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಂದು ಕರಡಿಗಳು ಉತ್ತರ ದ್ವೀಪವಾದ ಹೊಕ್ಕೈಡೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಕರಡಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.