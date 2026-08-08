ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಬರ್ಟ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆಹಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಂಡು 2012ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬುರಿಟೋ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 128ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ FY25ರಲ್ಲಿ ₹338 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸು!
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಬರ್ಟ್ ಮುಲ್ಲರ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಭಾರತೀಯರ ಅಭಿರುಚಿಯೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ!
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಬರ್ಟ್ ಮುಲ್ಲರ್, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಗೇಲನ್ ಡ್ರೇಪರ್ ಮತ್ತು ಧರಮ್ ಖಾಲ್ಸಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಫುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಯಶಸ್ಸು!
ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2012ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ California Burrito ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾದ ಮೆನು.!
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆಹಾರವನ್ನೇ ನೀಡದೆ, ಭಾರತೀಯರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆನುವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಪನೀರ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಟೋರ್ಟಿಲ್ಲಾವನ್ನು "ಕಾರ್ನ್ ಚಪಾತಿ" ಎಂದೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ರೈತರಿಂದಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥ..!
ವಿದೇಶದಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಟೊಮ್ಯಾಟಿಲೋ, ಜಲಪೆನೋ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ ಅವಕಾಡೊ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
₹338 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ, 128 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು!
ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬುರಿಟೋ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 128ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು FY25ರಲ್ಲಿ ₹338 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಕ್ವಿಕ್-ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ನಗರಗಳತ್ತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬುರಿಟೋ ಚಿತ್ತ!
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90–95 ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ..!
ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಭಾರತ ಭೇಟಿ, ಬರ್ಟ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಯಿತು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಭಾರತೀಯರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ California Burrito ಇಂದು ₹338 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.