ಚೀನಾದ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಂತರ ರಜೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಂತಹ (Burnout) ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೀನಾದ ರೀಟೇಲ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಜೆ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು 'ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಲೀವ್' (Unhappy Leave)! ಹೌದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲದ ದಿನ ಅಥವಾ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಏನಿದು 'ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಲೀವ್' ಪಾಲಿಸಿ?
ಚೀನಾದ ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಲೈ (Pang Dong Lai) ಎಂಬ ರೀಟೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ 'ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಲೀವ್' ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಆ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಜೆ ಹಾಕಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೇಳುವ ಈ ರಜೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ರಜೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ!
ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಚೀನಾದ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೇಸರಗೊಂಡ ನಂತರ ರಜೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಂತಹ (Burnout) ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ, ಭಾರತದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ನಿಯಮ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಜೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ (Working Hours) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆಗ ಯಾರೂ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
1995ರಲ್ಲಿ ಯು ಡಾಂಗ್ಲಾಯ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಪಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಲೈ' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಲೀವ್' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕೇವಲ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.