Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ‘ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಮಾಲೀಕರಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ’ ಎಂದು CEO ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಷೇರು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಳ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
‘ಮಾಲೀಕನಂತೆ ಯೋಚಿಸು’ ಎಂದ CEO; Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್!
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ನೇರ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ವೊಂದರ CEO, ತನ್ನ Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ’
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು CEO ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ, ‘ಹಸಲ್ ಕಲ್ಚರ್’ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ‘ಫೌಂಡರ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್’ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಉತ್ತರವೇನು?
CEO ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಷೇರು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತನ್ನದೇ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾನು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕೆಲಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ? ಅಥವಾ ‘Owner Mindset’ ಬೇಕೇ?
ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕರ ಮಟ್ಟದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕೇ?
ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.
Gen Z ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?
ಈ ಘಟನೆ Gen Z ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ‘ಉದ್ಯೋಗಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಮಾಲೀಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಂಬಳ, ಷೇರು ಪಾಲು, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಸುಗಮವಾಗಬಹುದು.