45 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಜೆ ಕೇಳಿದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ-ಯೋಜಿತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯು, ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂಚೆ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ, 45 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಅನ್ನೋ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್-ಡೇ-364’ ಎಂಬ ಯೂಸರ್ ಈ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೊದಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘45 ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು’

ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಆ ಟೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಲೀಡ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಜೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ರಜೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ ರಜೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲ’

ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಜೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ, ಸ್ಲಾಕ್ (Slack) ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ (WhatsApp) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್‌ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವಂತೆ.

‘ರಜೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ’

ರಜೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದನ್ನೊಂದು ‘ಚರ್ಚೆ’ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಚ್‌ಆರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಜೆ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಬೇಕು’

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಹಕ್ಕು. ಹೀಗಾಗಿ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ರಜೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ’

ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಜೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸಿ’ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ರಜೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.