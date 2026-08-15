24 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಒಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹30,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. 24 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹30,000 ಸಂಬಳದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ಶೂನ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ: ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
- ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ಕನಸು: ಏರುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಹೊಂದುವ ಗುರಿ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ: ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಿಂದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನರ್ಹ ಎಂಬ ಭಾವನೆ.
ಮನೆ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ — ಕನಸುಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳು. ಆದರೆ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತದಿಂದಲ್ಲ; ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಈ ಯುವಕನ ಅಳಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ (Up-skilling) ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಮತ್ತು 'ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್'ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಹುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ (SIP) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ (SIP) ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು 10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ + ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ = ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ
ಉದಾಹರಣೆ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ₹30,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಶರ್ ಒಬ್ಬರು, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗಿನ್ನೂ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು! ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.