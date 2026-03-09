ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂಕ ಇಳಿಸೋ ವರ್ಕೌಟ್' ಮತ್ತು 'ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜುಗಾಡ್' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತಿನ ವೇಗದ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸೋಕೆ ಜನ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅನಾಹುತ ಐಡಿಯಾಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಟಲಿ ಬಳಸಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕಾರ ತರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತೂಕದ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು 'ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ, 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂಕ ಇಳಿಸೋ ವರ್ಕೌಟ್... ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಅದ್ಭುತ ವರ್ಕೌಟ್' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ 4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು 22,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು 'ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್' ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 'ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕೌಂಟ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ' (Dr. Ne bola hai hai napp tol k khao) ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ಆ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತೂಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿಲ್ಲ ತಾನೇ?' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕನೇಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ 'ಹೊಸ ವಿಧಾನ' ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಿಳೆ 'ಜುಗಾಡ್' ಆಗಿ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬದಲು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.