1300 year old treasure: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ 1300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು 1300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ!
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗೆಯುವ ಕೆಲಸವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಹಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ನಂತರ ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು ಈ ನಿಧಿಯು ಸುಮಾರು 1300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ 'ವಾಟ್ ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಸೇಮಾ ರಾಮ್' ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಮಲಗಿರುವ ಭಂಗಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಮಲಗಿರುವ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಈ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು 33 ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಕಂಚಿನ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ದ್ವಾರಾವತಿ' ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳ ತೆಳುವಾದ ಪತ್ರಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕವು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ 'ಫಿಮಾಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ'ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಇವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.