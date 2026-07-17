ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸತತವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗುರುವಾರ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 17ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು

ನಗರ22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ)24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ)ಬೆಳ್ಳಿ (1 ಕೆಜಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು₹1,31,340₹1,43,280₹2,34,900
ಹೈದರಾಬಾದ್₹1,31,340₹1,43,280₹2,39,900
ವಿಜಯವಾಡ₹1,31,340₹1,43,280₹2,39,900
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ₹1,31,340₹1,43,280₹2,39,900
ಮುಂಬೈ₹1,31,340₹1,43,280₹2,34,900
ದೆಹಲಿ₹1,31,490₹1,43,430₹2,34,900
ಚೆನ್ನೈ₹1,31,490₹1,43,450₹2,39,900

ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ (GST), ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ.

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