ಪುತ್ರಿ ಐರಾ ಜೊತೆ Yash ತುಂಟಾಟ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಐರಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. An angel in disguise. Yes.. thats her!! Ayra ಎಂದು ಯಶ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿಯರ ದಿನದಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಐರಾ ಫನ್ನಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.



