Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರು, ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು, ಜಾಗ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು, ಈ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹೊಸ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ಥಳ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀವೇಶನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕಾರವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತ್ರಿಕೋನ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಇಳಿಜಾರು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮರಳು ಅಥವಾ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ನಿವೇಶನದ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ತಮ. ಜಾಗ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ.
ಟಿ-ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅಶುಭ
ಟಿ-ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಕು, ಗಾತ್ರ, ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಜೀವನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನೆನಪಿರಲಿ.