Vastu Tips: ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತೋರಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಳು!
Vastu Tips: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಣದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತೋರಣವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಖಚಿತಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಣ
ಮಾವು ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತೋರಣ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತೋರಣದಿಂದ ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಒಣಗಿದ ತೋರಣ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತೋರಣ ನೇತುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮಾವು ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತೋರಣವನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದ ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ತೋರಣ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಹಾಕಿ.
ತೋರಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಯಾವ ದಿನ ಉತ್ತಮ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತೋರಣ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.
ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಹೊಸ ತೋರಣ ನೇತು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು; ಇದು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಲತೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತೋರಣ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.