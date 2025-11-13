- Home
Pitru Dosha Remedy: ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ? ಪಿತೃದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರುಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. .
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವು ನವೆಂಬರ್ 19 ಅಥವಾ 20 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2025 ಯಾವಾಗ?
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕವು ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:43 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:16 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕವು ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದಿನವೂ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಲು ಶುಭ ಸಮಯ
ನವೆಂಬರ್ 20 ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:01 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:54 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:58 ಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಮರುದಿನ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:49 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:45 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಿತೃ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮತ್ತು ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಜನರು ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ಪಂಚಬಲಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ರವರೆಗೆ.