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- Pitru Paksha 2026: ಈ ಐದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ
Pitru Paksha 2026: ಈ ಐದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ
Pitru Paksha 2026: ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ, ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಿತೃ ದೋಷವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಯಾ, ಬಿಹಾರ
ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಗು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ದೋಷವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಪೂರ್ವಜರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು, ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ, ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವು ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹರಿದ್ವಾರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿದ್ವಾರದ ಹರ್ ಕಿ ಪೌರಿ ಮತ್ತು ಕುಶಾವರ್ತ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಪಿತೃ ದೋಷ ಮುಕ್ತಿ, ಪಿಂಡ ದಾನ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪಿಂಡಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪಿತೃ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ನೀವು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ಪಿಂಡ, ತರ್ಪಣ, ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪಿಂಡಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನರು ದೂರದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸಿದ್ಧವತ್ ಪಿತೃ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.