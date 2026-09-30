Astro Remedies for career: ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿಯರ್ ಗೆ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ…
ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆ
ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹನುಮಂತನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು
ಪ್ರತಿದಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏಳು ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಭತ್ತ, ಬಾರ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೋಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಳದಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರಿಹಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ "ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ
ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಕರ್ಮ ಫಲ ನೀಡುವ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೆಲಸ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.