YouTuber Bhoomika: ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಛಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಬಸವರಾಜ್ ಸಹ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಭೂಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ‘ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ 4x4’ (Thar Roxx) ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಠ, ಕುಟುಂಬದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಥಾರ್ಗಾಗಿ 2 ದಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ!
ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಭೂಮಿಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು "ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ನಿನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಕಾರು ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ, ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ದಿನ ಊಟವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು! ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆನೆಗೆ ಮೇವು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?"
ಕಾರು ಡೆಲಿವರಿ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇವು (ನಿರ್ವಹಣೆ/ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಗಳ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತಾವೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಓಡಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು.
ಕಣ್ಣೀರಾದ ತಾಯಿ & ನೆನಪಾದ ದೀಪಕ್ಕ
ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಒಮ್ಮೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿ, "ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ತಗೊಳೋಣ" ಎಂದಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಇಂದು ಭೂಮಿಕಾ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದೀಪಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. "ಅವರಿದ್ದರೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಕಾ, ಅವರ ಫೋಟೋ ತರಿಸಿ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
'ಬ್ಲಾಕ್ & ರೆಡ್' ಥೀಮ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿಕಾ ರಾಯಲ್ ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಡೆಲಿವರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ ಮೊದಲ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು.
ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಹಠ ಹಿಡಿದು, ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್, ರಗಡ್ ಜೀಪ್ ಅಥವಾ 'ಥಾರ್' (Mahindra Thar) ನಂತಹ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಠವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನಾದರೂ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಯುವ ಸಾಧಕಿ.