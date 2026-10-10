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- ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
Senior Kannada actress in serial: ಸತ್ಯಭಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮೇರು ನಟಿ! ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮೆರೆದ ಆ ನಟಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯ ಟಿಆರ್ಪಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಹಿರಿಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಯಾರು?
ಆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಯಾರು?
ಹೌದು, ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿ, ಅಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ... ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಮಾಶ್ರೀ!
ಜೀ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ
ಜೀ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ
‘ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಸಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೀ ವಾಹಿನಿಯು ಸದ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ‘ಗೌರಿ ಪುತ್ರ’ ಪ್ರೋಮೋ ಭರ್ಜರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಸುದ್ದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ?
ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ?
ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್! ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಾಸಿಪ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಮುಂಬರುವ ನೂತನ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಅರಸಿ’ಯಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಅಭಿನಯದಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಮೋ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ!
ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ
ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ‘ಸತ್ಯಭಾಮ’ ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಸಂತಸದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಮೇರು ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ತಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಿ, ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ನೈಜ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.
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