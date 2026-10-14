ರುದ್ರಾಣಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿವರೆಗೆ ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ನಟ-ನಟಿಯರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ’ಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಣಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿ, ತೆರೆಮೇಲೆ ಖಡಕ್ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ!
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ‘ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಛಾಯೆಯಿರುವ ಪಾತ್ರವಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಮುಖಭಾವ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಭಿನಯದಿಂದ ರುದ್ರಾಣಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಖಡಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶರ್ಮಿತಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಮೇಲೆ ರುದ್ರಾಣಿ, ಹೊರಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯೂಟಿ!
ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಉಡುಪುಗಳು, ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ, ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿನ ಲುಕ್ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿವರೆಗೆ ನಟನಾ ಪಯಣ!
ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಗೀತಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಥಾಹಂದರದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ರುದ್ರಾಣಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಬದಲಾದರೂ, ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಶರ್ಮಿತಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ!
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಇನ್ನು ‘ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನತೆಯೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.