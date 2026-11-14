ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಾನವಿ ಅವರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೌಂದರ್ಯ, ತನಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸದ್ದೇನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಸೀಸನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹಂಗಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿರಾಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (Bigg Boss Soundarya Shetty) ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಕತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇನೂ ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಹಾವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದರ ವೇಳೆ ಗಾನವಿ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯದಿಂದ, ತಮಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಜವಿರುವಂತೆ ನಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಾವಿನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚು ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾನವಿ ಗೌಡ ಅವರ ಹಲ್ಲು ಮೂಡುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಗಾನವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಗಾನವಿ ಗೌಡ ಅವರು, ನನಗೆ ಏನೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂಬಿದರು ಕೂಡ.
ಇತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗಾನವಿ ಅವರನ್ನು ಅಣುಕಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ "ನನಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಹಾವು ಇದು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ, ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ, ನನಗೆ ಫುಲ್ ತಲೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಆ ಹಾವಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಚ್ಚಿದ್ದು ನನಗೆ,ಆದರೆ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಆ ಹಾವಿಗೆ" ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗಾನವಿ ಗೌಡ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಖತ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.