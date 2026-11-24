ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಅವರು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಜನರ ಕರುಣೆ ಬೇಡ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೀಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಕಾವ್ಯಾ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಅವರ ಮಗ ರಿದಾನ್ ವಿಶೇಷಚೇತನನಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಯಾರ ಕರುಣೆಯೂ ಬೇಡ
ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆಯವರು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿ. ನಾನು ಇದ್ಯಾವೂದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರ ಕರುಣೆಯೂ ಬೇಡ. ಜನರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡೋರ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಥಿ ಅಥವಾ ಕನಿಕರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತನಾಡೋರ ಸ್ನೇಹ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಂತಹವರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ
ಜನರು ಯಾಕೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಹ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ತಮಗೆ ಇವರೇ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಾವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಬಳಿ ನಾನೇ ಬೇಕೆಂದು ಮಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ . ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀಲ್ (reel) ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ರಿಧಾನ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷಚೇತನವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ಸಂವೇದನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ?
ನಿರ್ಮಾಪಕ ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಶಾ ಅವರ ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ತಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ, ತಾರೈ ಥಪ್ಪಟ್ಟೈ, ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರಾಸೆಗೊಳಗಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.