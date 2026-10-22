ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮಾನ್ಸಿ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಹಾಗೂ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದವರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
‘ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಂದರಿ’ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆ!
ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಸರಳತೆ, ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ‘ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಂದರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೂ ಚೆಂದ, ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಚೆಂದ, ನಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂದೇಶ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
9 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹದ ನೆನಪು; ಮಾನ್ಸಿ ಜೋಶಿ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶ!
ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಾನ್ಸಿ ಜೋಶಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹದ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಲ್ಲ, ಜೀವದ ಗೆಳತಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹದ ಪಯಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಸಿ ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದ ಗಗನ್ ದೀಪ್!
ಇನ್ನು ನಟ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ತನಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಮಾನ್ಸಿ ಜೋಶಿ ಅವರ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹದ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಭಾವುಕ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನು ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.