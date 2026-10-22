‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ನಟನೆಯ ಸೈನ್ಸ್ಫಿಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
‘ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಜಗತಿ ಮೇಡಂ’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್, ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಎಂಬ ಸೈನ್ಸ್ಫಿಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಕು ಪೂರ್ವಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್; ಹರಿ ಶಂಕರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್
ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದೆ.
5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ; ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು!
ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕು ಪೂರ್ವಜ್, ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಕರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಟೆರರಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ವರೆಗೆ; ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್
‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಹೌಸ್ವೈಫ್, ಸ್ಪೈ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
VFXಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು; ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್?
ಸೈನ್ಸ್ಫಿಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುವ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ VFXಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಮತ್ತು ‘ಕಲ್ಟ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯೂ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಸ್ಫಿಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
₹1 ಕೋಟಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು?
ಇನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ! ಹೀಗಾಗಿ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಂಟರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ಅದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.