ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಚಂದು’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಾದದ್ಯಾಕೆ?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಚಂದು’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರು ನಟನೆಯ ಜತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯ ಅನುಭವ, ಸಿಸಿಎಲ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ!
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಿಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಚಂದನ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಚಂದನ್, ಅವರು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14-15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಚಂದನ್
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಆ ಕನಸು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘3 Idiots’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದೆ ಎಂದು ಚಂದನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಿಸಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಮಗನೇ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ’
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಂದನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಯ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು
ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಲವು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 4ರಿಂದ 5 ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು” ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆದಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ‘ಕಡಕ್ ಟಾಕ್ಸ್’ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.