ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಜೈರಾ ವಾಸೀಮ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.18): ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಗೀತಾ ಪೋಗಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜೈರಾ ವಾಸೀಮ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈರಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಕಾನಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೈಗಳು ಮೆಹಂದಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಜೈರಾ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಸೂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಕೆಂಪು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಶೆರ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಟೋಲ್ನಲ್ಇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜೈರಾ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮುಖ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ 'Qubool Hai x3' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಬೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಬೂಲ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜೈರಾ
ಜೈರಾ ವಾಸಿಮ್ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್ (2016) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಗೀತಾ ಫೋಗಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ (2017) ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಆದರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಟನೆಯು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, "ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.