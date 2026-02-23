ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ವಿರುದ್ಧ, ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆರೆಮನೆಯವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ಯಭಾಮಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾ ಕಾಲ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನರ್ತಕಿ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಈಗ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಹರಿತದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೂರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ!
ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೆರೆಮನೆಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮನೆಯವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ರೋಸಿಹೋದ ನೆರೆಮನೆಯವರು ಕೊನೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ನೆರೆಮನೆಯವರ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸತ್ಯಭಾಮಾಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ದೂರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳ ಸರಮಾಲೆ:
ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಕಲಾಭವನ್ ಮಣಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆರ್ಎಲ್ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿಯರಾದ ಸ್ನೇಹಾ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ರತೀಶ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಖಿಲ್ ಮಾರಾರ್ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನೀನು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದಿತ್ತು ಮಗನೇ' ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕಲೆಗಿಂತ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಈಗ ನೆರೆಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ 'ನಾಯಿ ಜಗಳ' ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.