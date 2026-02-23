Sanya Iyer: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
Sanya Iyer: ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟಿ ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ನಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ನಟಿಯ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ
ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೊ
ಸಾನ್ಯಾ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಡೀಪ್ ನೆಕ್, ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ ನಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಥರ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಪಡ್ಡೆಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಇಮೋಜಿಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಂಚು ಸಾನ್ಯಾ ಎಂದು ಜನ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನ್ಯಾ ಮುಂದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಸಾನ್ಯಾ ಅಂದವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, ಸಾನ್ಯಾ ಐಯ್ಯರ್ ಮುಂದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ X ಸಾನ್ಯಾ ಐಯ್ಯರ್ ✔ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾನ್ಯಾ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಗವಾಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್, ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಸಾನ್ಯಾ ಕರಿಯರ್
ಪುಟ್ಟಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಾನ್ಯಾ, ಬಳಿಕ ಒಂದೆರಡು ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಬಳಿಕ ಗೌರಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.