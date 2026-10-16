"ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ದಾಟಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ದೈನಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ 24x7 ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಆಗಲಿ ಸೂಪರ್ಬ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೌತ್ ದಾಖಲೆ! Bigg Boos South Record:
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ – ನಾಲ್ಕೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 5 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 550 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ದಾಟಿದೆ ಸೌತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!
*ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2026:* JioStarನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ *550 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್* ದಾಟಿದ್ದು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ನಾಲ್ಕೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ *20% ಏರಿಕೆ* ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೌತ್ನ *24x7 ಲೈವ್ ಫೀಡ್ಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ* ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, *10ರಲ್ಲಿ 6 ವೀಕ್ಷಕರು 24x7 ಲೈವ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.* ಇದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸುವ always-on entertainment experience ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
*JioStar, South Cluster – Entertainment Business ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ* ಮಾತನಾಡಿ,
"ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ದಾಟಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ದೈನಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ 24x7 ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಂಚ್ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ Connected TV ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ."
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟೇ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ *75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು* ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ *120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು* ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ *ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು* ಗಮನಾರ್ಹ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಒಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು *30% ಪಾಲು* ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎರಡೂ ವರ್ಗದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ *WhiteGold, Maruti Suzuki India Limited, Ai + Nova Smartphone, Asian Paints, Britannia Nutri Choice, Dulcoflex, Denver, Star Health Insurance, Dazller, Ramraj Mrithu Towels, Walkaroo, Kajaria Ceramics, Haier, Cadbury 5 Star, Continental Xtra Instant South Blend, Cera, CP Plus, Amazon, Ariel, EXO, JK Tyres, Nivea Soft Gel, Pears, Purplle, Sprite, Sunpure, Taj Mahal, TTK Prestige, Vicks, Hero Xoom, Colgate, Head & Shoulders, Uber, Centuary Mattress* ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮುಖ್ಯ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು *Bigg Boss Agnipariksha, ನಾಲ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿ-ಶೋ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ **Agnipariksha, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ **Agniparikshe, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ **Agnipareeksha* ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ *The Common Man* ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಸೆಪಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
*Bigg Boss Tamil, Bigg Boss Telugu, Bigg Boss Kannada ಮತ್ತು Bigg Boss Malayalam* ಕ್ರಮವಾಗಿ *Vijay Sethupathi, Nagarjuna, Kichha Sudeepa ಮತ್ತು Mohanlal* ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, Star Vijay, Star Maa, Colors Kannada ಮತ್ತು Asianetನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ *24x7 ಲೈವ್ ಫೀಡ್ JioHotstarನಲ್ಲಿ* ಲಭ್ಯವಿದೆ.