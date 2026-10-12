ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಲಿಖಿತ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ್ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸಿದ ಈ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ’ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುವ ಸ್ನೇಹ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಲಿಖಿತ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಲಿಖಿತ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಮಂಜು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಲಿಖಿತ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವರು, ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಅಲಂಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಆಚರಣೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು, ಆಟದ ಒತ್ತಡ, ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲವರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಂಜು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹವೂ ಇದೀಗ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಇಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಂಜು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಂಜು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷಣಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಮಂಜು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜು ಹೊರಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹ ಹೊರಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ್ ನೀಡಿದ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಈ ಸರಳ ಕ್ಷಣವೇ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.