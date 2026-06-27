ಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ', ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಲಿಂಗಂ', ಕಾಮಿಡಿ 'ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್' ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ‘ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್’ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂನ್ 27): ನೀವು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಹಾರರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಭರಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 4 ಒಟಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ (Raja Shivaji)
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್
- ಐಎಂಡಿಬಿ (IMDb) ರೇಟಿಂಗ್: 7.5/10
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix)
- ಮೂಲ ಭಾಷೆ: ಮರಾಠಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ವೀರ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ 'ಹಿಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವರ ರೋಮಾಂಚಕ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವೀಕ್ಷಕರು ಇದರ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜೆನಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ಮುಂಚೂಣಿ ತಾರಾಗಣ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದೆ.
ಲಿಂಗಂ (Lingam)
- ಐಎಂಡಿಬಿ (IMDb) ರೇಟಿಂಗ್: ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ (N/A)
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar)
- ಮೂಲ ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು
ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಂತಿಗೆ. 'ಲಿಂಗಂ' ತಮಿಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಒಬ್ಬನ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆತ ಮಾಡದ ಕೊಲೆಯೊಂದರ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಈ ಕ್ರೌರ್ಯವು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾಹಂದರ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್ (Little Brother)
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೈಸರ್
- ಐಎಂಡಿಬಿ (IMDb) ರೇಟಿಂಗ್: ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ (N/A)
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix)
- ಮೂಲ ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸಾರೆ ನಕ್ಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಖ್ಯಾತ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಇ (WWE) ರೆಸ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಜಾನ್ ಸೀನಾ (John Cena) 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೂರಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ದಿಢೀರನೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅವಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್ (Avatar: Fire and Ash)
- ನಿರ್ದೇಶಕ: ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್
- ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar)
- ಐಎಂಡಿಬಿ (IMDb) ರೇಟಿಂಗ್: 7.2/10
- ಮೂಲ ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ 'Avatar: Fire and Ash' ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಒಟಿಟಿ ಪರದೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರವು ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೇಯ್ತಿರಿ ದಂಪತಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಗೆ, ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವದ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವರಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ "ಆಶ್ ಪೀಪಲ್" (Ash People) ಎಂಬ ಹೊಸ ನಾವಿ (Na'vi) ಬುಡಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಶ್ಯವೈಭವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅವತಾರ್ ಸರಣಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ!