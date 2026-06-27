ಖುಷ್ಭೂ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ!
ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಪುತ್ರಿ ಅವಂತಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವೈಭವದ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ (Grand Wedding Celebration)
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಟ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅವಂತಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ನವದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗಿ (Kumar Bangarappa Family Presence)
ಖುಷ್ಬೂ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮದುವೆಯ ಕಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ (South Stars Gathering)
ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ತ್ರಿಶಾ, ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ (Interaction with Top Actresses)
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಾದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಧುಬಾಲ ಅವರನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ (Viral Wedding Photos)
ಖುಷ್ಬೂ ಪುತ್ರಿ ಅವಂತಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
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