ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಕಿತ್ತಾಟ, ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕುರಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಕಿತ್ತಾಟ, ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕುರಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗೇಶ್, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂದರೆ ತಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವಂತೆ!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗೇಶ್, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ?
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಯೋಗೇಶ್, ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮನರಂಜನೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ.