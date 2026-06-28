ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೇವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಷೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಕರೆದಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಇದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದಾಗಲೇ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾವು ಏಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನುವವರು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಸಮವಸ್ತ್ರಧರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ವಇದು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ...
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. "ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂದ್ಯಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಶಿಯೋರನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.