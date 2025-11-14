World's cheapest hotel: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?. ಹೌದು. ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್. ಕೇವಲ 22 ರೂ.ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ಬಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಹೀಗೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಉತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?. ಹೌದು. ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್. ಕೇವಲ 22 ರೂ.ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಸದ್ಯ ಈ ಅಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಐರಿಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ?.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವೆಚ್ಚ 70 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ 22 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರ. ಬೆಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಲಗಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳು. ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ...ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದೆಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಬಡವರು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ನ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನರಕ, ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ