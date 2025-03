3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಭಯದ ನಡುವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿವು! ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಸೇಫ್ ಜಾಗ!

Read Full Article

Most Safe Places in the World: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಯುದ್ಧ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಯುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ:

ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆವರಿಸಿರುವಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಬಾಂಬುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವೆ.

ಆಂಗ್ಲೆಸಿ (Anglesey):

ಆಂಗ್ಲೆಸಿ ವಾಯುವ್ಯ ವೇಲ್ಸ್‌ನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. ಇದು ಮೆನೈ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲೆಸಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.

ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲ್ (Cornwall):

ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ನೈಋತ್ಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒರಟಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಕರಾವಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಫೋವೆ ನದಿಗಳ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಣುಬಾಂಬುಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡಗಳು (Arctic and Antarctica Continents):

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅವು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬಲ್ಲವು.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಾಗಬಹುದು.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ (Switzerland and Singapore):

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ತಟಸ್ಥತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ದೇಶಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಣನೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್:

ಇದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲಿ, ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ರಫ್ತುದಾರರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಫಿಜಿ ದ್ವೀಪಗಳು, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಭೂತಾನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

