ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಸರಣಿ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ರದ್ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.6):ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶನಿವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MoCA) ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರದ್ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಂಡಿಗೋಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟಪಟ್ಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ, 500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ವಿಮಾನ ದರವು ₹7,500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹12,000, ₹15,000 ವೆಚ್ಚವಾಗಯತ್ತದೆ. 500 ರಿಂದ 1500 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸುಧಾರಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರವೂ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಿಂದ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 500 ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ.
1500 ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಇಂಡಿಗೋ
"ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ 113 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು, ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ 138 ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 135 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಜೆ ನೀಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ಸ್ (FDTL) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಎರಡನೇ ಹಂತವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.