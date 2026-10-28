Kukur Tihar: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ತಿಹಾರ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಯನ್ನು ಯಮರಾಜನ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳು ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕಥೆಯೂ ಈ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಯು ನಿಷ್ಠೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಕೆಂಪು ತಿಲಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ
ಈ ದಿನ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ತಿಲಕವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಹಾಲು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ
ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿಗಳು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ತಿಹಾರ್ ಹಬ್ಬ
ತಿಹಾರ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.