ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೃಹಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಗಂಟೆಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಏನಿದು ಎಐ ತರಬೇತಿ? ಹಣ ಸಿಗೋದು ಹೇಗೆ?
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಮಡಚುವುದು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಗಾಗಿಯೇ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವೇ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್
ಸದ್ಯ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲಸ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನೀಡದೆ, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇದೊಂದು ಸುಲಭ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ದಾರಿಗಳೂ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೇನೋ!