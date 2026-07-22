ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ AI ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯೂ AI ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿದೆ. ಜೊಹೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಗಳು AIಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೂ, ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್: AI ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ..!
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, "AI ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ..!
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು X (ಹಳೆಯ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ FedExCode ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "AI ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ AI ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದೆ" ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿಯಂತಹ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಜನರೇಟಿವ್ AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಜ ವಿಡಿಯೋವೇ? ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಕೆಲವರು "ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ನ ಚಲನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಜ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, "ಇದು ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಜೊಹೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಅವರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆಗ ಅವರು, ಕೃಷಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ, ವೃದ್ಧರ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು AI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
'ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ' ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ AI ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ
ವೆಂಬು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, AI ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಂದೆಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು?
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, AI ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತು.
ಮಾನವ ಅನುಭವ–ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಮವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿ
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅನುಭವ, ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಮಾನವ ಶ್ರಮದ ಸಮತೋಲನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.