whatsapp news: ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಧಾರಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಶುಲ್ಕದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?
Whatsapp News: ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದುವೇ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI - Artificial Intelligence) ಕನಸು.
1. ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ AI ಹೂಡಿಕೆಗಳು:
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮೆಟಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸ್ಕೇಲ್ ಎಐ' (Scale AI) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 14.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ತಂದಿದೆ.
2. ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ
2026ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 125 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 145 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೆಟಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
3. ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವನ್ನೇ ನಂಬಲಾಗದು
ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 97.6% ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಮೆಟಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೆಟಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (Personalised Customisation). ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ಗಳು (Colour Themes)
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 18 ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ, ರಾಯಲ್ ಪರ್ಪಲ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಫ್ಯೂಷಿಯಾ ಪಿಂಕ್) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ್ಗಳು (App Icons)
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲೋಗೋ ಬದಲಿಗೆ 14 ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು (Exclusive Ringtones)
ಫ್ಲಟರ್, ರಿಪಲ್, ಮೆಡೋ, ಕಾರ್ನಿವಲ್ನಂತಹ 10 ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿನ್ (Pin) ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲಕ 20 ಚಾಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹99 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹79 ರ ಕೊಡುಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗ (Free Trial) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಆಯ್ಕೆ (Optional) ಮಾತ್ರ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ವಾಯ್ಸ್/ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (End-to-End Encryption) ನಂತಹ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ಲಸ್ (Plus) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ AI ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಪವರ್-ಯೂಸರ್ಗಳಿಗಾಗಿ (Power users) 'ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್' (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹775) ಮತ್ತು 'ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,939) ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ತಮಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ₹79 ಯೋಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಈಗಿರುವ ಉಚಿತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ!