ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ 'ಯೂಸರ್ ನೇಮ್' ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ CRED ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ನೂತನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ (ಯುಎಸ್ಎ): ಮೆಟಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಗತ್ತಿನ ನಂ.1 ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ 'ವಾಟ್ಸಾಪ್' (WhatsApp) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು' (Unique Username) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'CRED' ಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ (Global Head) ಮೆಟಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡದೆಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಾಗಿ 'ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ಸ್' (Usernames) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಾರದಿಂದಲೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು (Reserve) ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಸಾಕು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ (Latest Version) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು (Settings) > ಖಾತೆ (Account) > ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು (Username) ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹೈಡ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (Business) ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹುಡುಕಲು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳು (Suggestions) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು (Exact Username) ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ನೇಮಕ: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಶ್ಲಾಘನೆ
ವಿಶ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ ಇದಾಗಿದೆ. CRED ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ (ಮೂಲ ಗುಜರಾತ್) ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ಅವರು CRED ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕುನಾಲ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.