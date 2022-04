ಮೆಸೇಜ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೀಲ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಖತ್‌ ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ?

Upcoming WhatsApp Features: ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ Android, Apple iOS, Windows ಮತ್ತು Web ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸರ್ಚ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳು, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್:‌ "ಕಂಪನಿಯು iOSಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. "ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂರು ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ: ಎರಡು ಹೊಸ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲರ್ ಟೂಲ್ " ಎಂದು WABetaInfo ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಿಪ್ ವೇಟ್ (ಗಾತ್ರಗಳು) ಮತ್ತು ಬ್ಲರ್ ಟೂಲ್ ಸೇರಿವೆ.

iOS ಗಾಗಿ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಟೂಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್‌ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಕೆಲವು ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಚೇಂಜ್ಲಾಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

WABetaInfoನ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ಲೇ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಚ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ಸ್:‌ ಹೊಸ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಚಾಟ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ‌, ಮುಖ್ಯ ಪುಟದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೀಟಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಟನ್ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಹೊಸ ಸರ್ಚ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ನಂತಹ ಇತರ ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಆರು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು Like, Love, Laugh, Surprised, Sad and Thanks ಎಮೋಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 'Reaction Notifications' ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

'ಕೋಡ್ ವೆರಿಫೈ': GSM Arena ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವೆಬ್‌ಎಗೆ 'ಕೋಡ್ ವೆರಿಫೈ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋಡ್ ವೆರಿಫೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕ್ಲೌಡ್‌ಫ್ಲೇರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಿಂದ ಕೋಡ್ ವೆರಿಫೈಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ‌ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು Windows, iOS ಅಥವಾ Android ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಂತೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೀಚರ್‌: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು‌ (Community Feature) ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು WABetaInfo ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗುಂಪು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ (Group Admin) ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ರಚಿಸಲಾದ ಉಪ-ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಂಡ್‌ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಂಪು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇತರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು (Delete) ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್‌ಗಳು ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಯಾರ ಅನುಚಿತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಗುಂಪು ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಳಿಸಿದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು 'This was deleted by an admin' (ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

'Last Seen' ಮರೆಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲೈವ್ ಆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ 'Last Seen' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮರೆಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜನರ 'Last Seen' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ರೀಲ್ಸ್:‌ WABetaInfo ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಳಗೆ ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಏಕೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರಚಿಸಿಸಲು ಅನುಮತಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ Create your own sticker ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಸ್ಟೇಟಸ್‌ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಹೊಸ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 'Status' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು WABetaInfo ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ: ನೀವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು (Preview) ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಂತೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊದ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರಿವೀವ್‌ ರಿತಿಯೇ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಟೈಮರ್ಸ್‌: WaBetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಟೈಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 2GB ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು: ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ 12 ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನೆಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ 12 ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

2GB ಫೈಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಿತಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಫೈಲ್-ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2017 ರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ 100MB ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿಯು ಈವರೆಗೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಿತಿಯನ್ನು 2GBಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಂಡ ಟು ಎಂಡ್‌ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.