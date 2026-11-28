ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ೧೬ ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯನ್ನೇ ನೌಕರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅವರು 'ಎಐ ಕಿಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.28): ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೇಳುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 16 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು (Raul John Aju) ಈಗಾಗಲೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI - Artificial Intelligence) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ತಂದೆಯೇ ಅವರ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ (Kochi) 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಾಮರ್ಸ್ (Commerce) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ "ಎಐ ಕಿಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" (AI Kid of India) ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಈ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಜರ್ನಿ 2026 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (UN News) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಡೋಬ್ (Adobe) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ತಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೂಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು ಮತ್ತು ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಎಐ ಜೊತೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 'ಮೀಬಾಟ್' (MeBot) ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯೋಗವು ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಎಐ ರಿಯಲ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (AI Realm Technologies) ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15 ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಥಿಂಕ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ThinkCraft Academy) ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ (NDTV) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತಂದೆಯನ್ನೇ ನೌಕರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ಅಡೋಬ್ (Adobe), ವಿಪ್ರೋ (Wipro) ಮತ್ತು ಐಬಿಎಂ (IBM) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವಿದೆ. ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದಾದರೂ, ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇತನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಐ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಕುನ್ನುಂಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ನಾರ್ತ್ ಎಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ಎಸ್ (North Edappally GHSS) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುತ್ತ ರೂಪಿಸಲಾದ ಹಲವು ಎಐ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಎಐ (RESQ AI), ಮೀಬಾಟ್ (MeBot), ಜ್ಯಾಪ್ಗ್ಯಾಪ್ (ZapGap), ಇನ್ವೆಸ್ಟೋ ಎಐ (Investo AI) ಮತ್ತು ಫೀಡ್ಫೈ (FeedFye) ಸೇರಿವೆ. ಎಐ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸ
ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ತರಗತಿಯ ಹೊರಗೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ (India AI Impact Summit) ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು; ಜೊತೆಗೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ (Policymakers) ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದೈನಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಎಐ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪಯಣ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುವಂತೆ ಯುವಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ಎಐ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸುತ್ತ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಪಾಠಿಗಳು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರದ ಬದುಕಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಹುಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.