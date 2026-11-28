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- ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!
ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!
ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಭುವನ್ (ISRO Bhuvan) ಜಿಯೋಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ?
ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಳೆ, ನದಿ, ಕೆರೆಗಳ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO - ಇಸ್ರೋ) ರೂಪಿಸಿರುವ ಭುವನ್ (Bhuvan) ಜಿಯೋಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಸ್ರೋ ಭುವನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಅಧಿಕೃತ Bhuvan ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಭೂಜಲ / ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ Ground Water Prospects and Quality Information System (ಭೂಜಲ / ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು (Coordinates) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಲೆಜೆಂಡ್ (Legend) ಗಮನಿಸಿ: ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಲೆಜೆಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಅಂದಾಜು (LPM)
ಇಸ್ರೋದ ಭೂಜಲ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು (LPM - Litres Per Minute) ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು / ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ವಲಯಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಳದಿ / ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ವಲಯಗಳು: ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ / ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ ವಲಯಗಳು: ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಲೀಟರ್ಗಳಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 200–400 LPM, 400–800 LPM ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಹಿಡಿದು ಕೆಲವೇ ಹತ್ತಾರು ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ (50–100 LPM, 30–50 LPM ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ರೇಖೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಳದ ಅಂದಾಜು
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ / ರೇಖೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೀರು ಸಿಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಳವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಳ, ಮಧ್ಯಮ ಆಳ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಪದರ) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಇಸ್ರೋ ಭುವನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತವೆ; ನಕ್ಷೆಯ ನಿಖರತೆಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವ ಮುನ್ನ ಭುವನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು (Geologists) ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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