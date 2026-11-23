ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೌರವ್ ಗೋಯಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ 'ನೇಮ್ಡ್ರಾಪ್' ಫೀಚರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.23): ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೌರವ್ ಗೋಯಲ್ (Gaurav Goel) ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯು, ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ (Apple) ಕಂಪನಿಯ 'ನೇಮ್ಡ್ರಾಪ್' (NameDrop) ಸಂಪರ್ಕ ಹಂಚಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ (Contact-sharing feature) ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪದಡಿ 'ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' (GG Technologies) ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ!
'ಸ್ಟೇಟಚ್' (StayTouch) ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ (US-incorporated) ಈ ಕಂಪನಿಯು, ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Mediation) ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (Injunction) ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಏನಿದು 'ನೇಮ್ಡ್ರಾಪ್' (NameDrop) ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ?
ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಜೂನ್ 2023ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ iOS 17 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ 'ನೇಮ್ಡ್ರಾಪ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಐಫೋನ್ಗಳು (iPhones) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು (Apple Watches) ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (Contact information) ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಫೀಚರ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿವರಗಳು: 'ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ-ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಾಗಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ' (Method and System for Proximity-Based Contact Transfer) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 27, 2024ರಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೇ 2019ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್ (US provisional patent) ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಗೌರವ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಯಣ: ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ನ (Goldman Sachs) ಮಾಜಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿರುವ ಗೌರವ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಸ್ಟೇಟಚ್' ಆ್ಯಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟದ ಆರೋಪ
ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮ್ಡ್ರಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನೇಮ್ಡ್ರಾಪ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಸಾಧನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ (Detect each other), ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರ ವರದಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತಾನು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರವಾನಗಿ (License) ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಯಧನವನ್ನು (Royalties) ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು ಎಂದೂ ಕಂಪನಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಆಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಮತ್ತು US ITC ತನಿಖೆ
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜುಲೈ 28ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯೋಗವು (US International Trade Commission - US ITC) ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಸಾಧನಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಹತೆಯ (Merits) ಮೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.